Фестиваль VOICES в 2020 году будет посвящен женскому кино

06.12.2019 [Культура]

Кинофестиваль «VOICES», который пройдет в Вологде в 2020 году,  будет посвящен женскому кино. Как отмечают организаторы, работы женщин-режиссеров становятся все более значимыми в российском и зарубежном кинематографе: София Коппола, Кира Муратова, Лариса Садилова, Аньес Варда. Программу будущего фестиваля посвятят памяти актрисы, режиссера и сценариста Веры Глаголевой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тема женского кино нашла отражение и в специальной программе «Дни VOICES», показы которой стартуют в Вологде 6 декабря. Это новый формат, являющийся дополнением к основному фестивалю.

В предстоящие кино-выходные жители Вологды смогут посмотреть 11 фильмов и бесплатно посетить 3 мастер-класса по документальному и коллективному кино, интернет-журналистике. В программе: работы молодых авторов, классиков кино, а также восстановленный фильм, долгое время считавшийся утраченным, – «Годовщина Революции». Мероприятия пройдут в кинотеатрах Вологды «Ленком», «Салют», галерее «Красный мост» и во дворе паба «Центр занятости». Полная программа мероприятий, подробности о кинопоказах, встречах и мастер-классах размещена на официальном сайте кинофестиваля.

«Вологжане с 2010 года значительно расширили свой культурный кругозор благодаря основному фестивалю «VOICES». Поскольку он теперь проводится раз в два года, мы предложили проводить подобные серии показов, встреч. И сегодня это реализовано в рамках пилотного проекта «Дни VOICES», – отметил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. –  Одновременно он является анонсом основного фестиваля, который состоится будущим летом».

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".  

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