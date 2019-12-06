В Череповце воспитанников детсада №9 эвакуировали из-за дыма в шахте лифта

06.12.2019 [Происшествия]

Пожарная сигнализация сработала днем 6 декабря в детском саду № 9 «Нежность» в Череповце. Работники дошкольного учреждения заметили идущий из шахты грузового лифта дым и начали эвакуацию воспитанников. 

— В течение нескольких минут 224 ребёнка были выведены на прогулку.Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горения в шахте лифта нет. По предварительным данным произошло замыкание в моторе без последующего горения, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Дети вернутся в группы после проветривания помещений.

Тэги: пожар, лифты

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