В Череповце воспитанников детсада №9 эвакуировали из-за дыма в шахте лифта

Пожарная сигнализация сработала днем 6 декабря в детском саду № 9 «Нежность» в Череповце. Работники дошкольного учреждения заметили идущий из шахты грузового лифта дым и начали эвакуацию воспитанников.

— В течение нескольких минут 224 ребёнка были выведены на прогулку.Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горения в шахте лифта нет. По предварительным данным произошло замыкание в моторе без последующего горения, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.