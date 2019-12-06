Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» откроется в Вологодском кремле

Тактильную выставку «Почувствуй себя археологом» готовит к открытию Вологодский музей-заповедник.

— Пять стендов с историческими находками и ряд фотографий с раскопок появились в круглом зале Юго-Западной башни кремля, — сообщается на странице музея в социальной сети.

По задумке музейных работников, новый проект не только продемонстрирует, что находят вологодские археологи во время раскопок, но и позволит прикоснуться к экспонатам. На стендах размещены старинные предметы из различных материалов: здесь можно потрогать берестяной поплавок XIX века, изразцы, изделия из металла прошлых столетий, керамику, созданную ещё до нашей эры, а также скребки и заготовки орудий каменного века.

Также в экспозиции выставки фотографии с раскопок, которые проводились на территории Вологды. Все материалы сопровождены описаниями на шрифте Брайля для слабовидящих посетителей, а некоторые стенды дополнительно оборудованы рельефно-графическими изображениями.

Торжественное открытие выставки запланировано на 12 часов 13 декабря. Посетить её можно будет до конца марта следующего года.