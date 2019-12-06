В Вологде мужчину за вечер дважды задержали за кражи из супермаркетов

В Вологде сотрудники Росгвардии дважды за вечер задерживали одного и того же 32-летнего мужчину за хищения из супермаркетов.

Так, 5 декабря около 17.50 сработала тревожная сигнализация в охраняемом супермаркете на улице Октябрьской. Вызвавшие росгвардейцев работники пояснили, что один из посетителей попытался вынести из магазина алкоголь, кофе, колбасу и другие неоплаченные продукты.

«Сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя, вологжанин 1987 г.р. по подозрению в краже был доставлен в отдел полиции. Сумма ущерба составила более 7800 рублей», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тем же вечером, в 21.23, мужчина попытался вынести неоплаченные товары из супермаркета на улице Псковской. На этот раз сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Подозреваемого вновь задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, укравшего из супермаркета две бутылки коньяка стоимостью 14 тысяч рублей каждая.