В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»

Детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер» прошел на площади Революции в Вологде. В нем приняли участие двенадцать детей в возрасте от 10 до 13 лет, имеющих с первого по третий взрослый спортивный разряды по игре в шахматы. Соревнование проходит в областной столице в четвертый раз, в рамках Международной выставки «Российский лес».

Школьники боролись за победу в течение всего дня 5 декабря. Юные шахматисты, находясь в кабине лесозаготовительной техники вместе с операторами форвардеров, озвучивали свои ходы, а специалисты, по указаниям участников турнира, передвигали огромные шахматные фигуры с помощью специальных захватов. В итоге первое место занял Клим Воробьев, 2 место – Данил Евтюгин, 3 – Василиса Шабанова. Победителя, призеров и участников наградил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

«Мы благодарим вас за то, что вы четвертый год с нами, за то, что превращаете наше мероприятие в настоящий праздник: яркий красочный и очень интересный! – обратился к школьникам Михаил Глазков. - С одной стороны огромная лесозаготовительная, сложная, автоматизированная техника, а с другой стороны вы - молодые юные таланты. И все вместе - это очень здорово! Поэтому мы поздравляем всех принявших участие в турнире, желаем вам крепчайшего здоровья и новых успехов!»

Организаторами турнира выступили департамент лесного комплекса области при технической поддержке предприятий ООО «ВологдаСкан» и ООО «Техноком», Вологодской шахматной школы и Вологодского шахматного клуба-студии «Чемпион».

Как ранее сообщал NewsVo, на выставку "Российский лес" в регион прибыли представители 23 регионов, а также восьми зарубежных стран: Бельгии, Германии, Беларуси, Финляндии, Чехии, Словакии, Словении, Швеции, Китая.