В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»

06.12.2019 [Общество]
В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»

Детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер» прошел на площади Революции в Вологде. В нем приняли участие двенадцать детей в возрасте от 10 до 13 лет, имеющих с первого по третий взрослый спортивный разряды по игре в шахматы. Соревнование проходит в областной столице в четвертый раз, в рамках Международной выставки «Российский лес».

Школьники боролись за победу в течение всего дня 5 декабря. Юные шахматисты, находясь в кабине лесозаготовительной техники вместе с операторами форвардеров, озвучивали свои ходы, а  специалисты, по указаниям участников турнира, передвигали огромные шахматные фигуры с помощью специальных захватов. В итоге первое место занял Клим Воробьев, 2 место – Данил Евтюгин, 3 – Василиса Шабанова. Победителя, призеров и участников наградил заместитель губернатора Вологодской области Михаил  Глазков.

«Мы благодарим вас за то, что вы четвертый год с нами, за то, что превращаете наше мероприятие в настоящий праздник: яркий красочный и очень интересный! – обратился к школьникам Михаил Глазков. -  С одной стороны огромная лесозаготовительная, сложная, автоматизированная техника, а с другой стороны вы - молодые юные таланты. И все вместе - это очень здорово! Поэтому мы поздравляем всех принявших участие в турнире, желаем вам крепчайшего здоровья и новых успехов!»

Организаторами турнира выступили департамент лесного комплекса области при технической поддержке предприятий ООО «ВологдаСкан» и ООО «Техноком», Вологодской шахматной школы и Вологодского шахматного клуба-студии «Чемпион».

Как ранее сообщал NewsVo, на выставку "Российский лес" в регион прибыли представители 23 регионов, а также восьми зарубежных стран: Бельгии, Германии, Беларуси, Финляндии, Чехии, Словакии, Словении, Швеции, Китая.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: российский лес
Фото пресс-службы областного правительства

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды
В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления
Под Вологдой трактор с телегой чуть не слетел с моста в реку
04.12.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе годовалый мальчик умер от пневмонии

2291
0
04.12.2019 [Происшествия]

В Сямженском районе будут судить женщину-опекуна, избивавшую приемных детей

819
0
03.12.2019 [Общество]

Суд оправдал жителя Вологды, обвиняемого в убийстве жены

1785
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» откроется в Вологодском кремле
В Вологде мужчину за вечер дважды задержали за кражи из супермаркетов
Пациенты вологодских больниц, которые сами покупали лекарства, могут предъявить чеки главврачам
В Бабаевском районе под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч
В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»
23-летний житель Бабаево бросил в полицейского кирпич, чтобы избежать задержания
В Вологду начали поступать троллейбусы из Москвы
 


04.12.2019 [Общество]

«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

4901
0
06.12.2019 [БлогоVO]

Какие факты говорят за сохранение движения троллейбусов, а какие против

98
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

1410
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика