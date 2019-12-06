23-летний житель Бабаево бросил в полицейского кирпич, чтобы избежать задержания

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бабаево. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, вечером 29 октября, нетрезвый подозреваемый прятался от полицейских в подвале жилого дома. Правоохранители разыскивали его по сообщению о конфликте молодого человека с соседкой.

«С целью избежать задержания и воспрепятствования законной деятельности полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Бабаевский» подозреваемый оказал сопротивление и бросил в стража правопорядка обломок кирпича, попав в руку. Он убежал, но был разыскан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. В качестве наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) молодому человеку грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо арест, либо реальное лишение свободы сроком до 5 лет.