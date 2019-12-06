23-летний житель Бабаево бросил в полицейского кирпич, чтобы избежать задержания

06.12.2019 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бабаево. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, вечером 29 октября, нетрезвый подозреваемый прятался от полицейских в подвале жилого дома. Правоохранители разыскивали его по сообщению о конфликте молодого человека с соседкой.

«С целью избежать задержания и воспрепятствования законной деятельности полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Бабаевский» подозреваемый оказал сопротивление и бросил в стража правопорядка обломок кирпича, попав в руку. Он убежал, но был разыскан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. В качестве наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) молодому человеку грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо арест, либо реальное лишение свободы сроком до 5 лет.

Тэги: напал на полицейского

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды
В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления
Под Вологдой трактор с телегой чуть не слетел с моста в реку
06.12.2019 [Происшествия]

В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна

1021
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» откроется в Вологодском кремле
В Вологде мужчину за вечер дважды задержали за кражи из супермаркетов
Пациенты вологодских больниц, которые сами покупали лекарства, могут предъявить чеки главврачам
В Бабаевском районе под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч
В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»
23-летний житель Бабаево бросил в полицейского кирпич, чтобы избежать задержания
В Вологду начали поступать троллейбусы из Москвы
 


04.12.2019 [Общество]

«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

4901
0
06.12.2019 [БлогоVO]

Какие факты говорят за сохранение движения троллейбусов, а какие против

98
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

1410
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика