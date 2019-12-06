Картины художника из Тотьмы путешествуют с передвижной выставкой по России и Европе

06.12.2019 [Культура]

Картины Тотемского художника Николая Сажина участвуют в выставке «АртПередвижение» — масштабном проекте организации «Настоящая Россия». Все картины этой выставки изображают малые города страны, их авторы — художники, живущие в этих малых городах. 

В экспозиции выставки этой выставке участвуют две работы художника из Тотьмы Николая Сажина. На одной работе изображена панорама Тотьмы, на другой — арка Спасо-Суморина монастыря.

— Начиная с 2017 года, выставку уже увидели жители городов Истры, Можайска, Гагарина, Вязьмы, Витебска, Минска, Тракая (Литва), Риги, Таллинна. А недавно выставка прибыла в столицу Финляндии Хельсинки, — сообщается на странице Тотемского музейного объединения в соцсети.

Следующей остановкой выставки «АртПередвижение» будет Стокгольм. Дальше планируется, что картины художников из малых городов России проедут через всю Европу и завершат своё долгое путешествие на святой земле — в Иерусалиме.

 

 

Тэги: картина, выставки

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