Студента Егора Жукова, рассказывавшего о мирных протестах, осудили условно за экстремизм

Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кунцевский районный суд Москвы признал его виновным в экстремизме. На заседании присутствовали десятки людей, в том числе родители Жукова, рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Жукова лишили права заниматься деятельностью, связанную с администрированием сайтов, и пользоваться интернетом на два года. Суд признал студента виновным в призывах к экстремизму, которые лингвистическая экспертиза Коршикова нашла в его роликах на YouTube. Свою вину Егор Жуков не признал. Прокурор требовал для него четыре года колонии общего режима, пишет "Новая газета".

Егора Жукова задержали 2 августа, предъявив ему обвинение в участии в «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) на несогласованной акции 27 июля. В сентябре уголовное преследование Жукова из-за «массовых беспорядков» прекратили, но возбудили дело о призывах к экстремизму.

Судебное следствие по этому делу длилось полтора дня. В его основе лежит экспертиза Коршикова, а всем лингвистам, которых хотела привлечь защита, судья дала отвод.

В своем последнем слове Жуков сказал, что доказал суду, что в его роликах не было экстремизма, и найти его там противоречит и нормам лингвистики, и здравому смыслу. Он также напомнил о том, что "российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей", но при этом треть всех семей в России — это матери-одиночки с детьми.

- Существующая в стране обстановка уничтожает любые возможности для человеческого процветания. 10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили в своих руках 90% благосостояния страны, - сказал Егор Жуков.

5 декабря, до вынесения приговора, в защиту Егора Жукова высказался журналист Юрий Дудь, объяснив, почему это дело касается каждого: