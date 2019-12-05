Семь мобильных комплексов тушения купили для добровольных пожарных дружин в Вологодской области

05.12.2019 [Общество]

Семь добровольных пожарных подразделений в Вологодской области оснастят мобильными комплексами пожаротушения. Они состоят из автомобильного прицепа, мотопомпы, способной использовать сильно загрязненную воду, емкости для воды на 300 литров, комплекта пожарных рукавов, рабочей и боевой одежды, сапог и касок для пожарных и другого оборудования.

Пять из семи комплексов были куплены за счет президентского гранта по проекту добровольной пожарной команды области, еще два поступили от центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.

Прицепы с оборудованием передадут добровольным пожарным подразделениям, которые будут помогать профессиональным пожарным тушить и предотвращать пожары в удаленных сельских поселениях: Виллозское Вожегодского района, Востровское Нюксенского района, Чучковское Сокольского района, Двиницкое Сямженского района, Спасское Тарногского района, Калининское Тотемского района, Шапшинское Харовского района. В этих сельских поселениях проживает более 11 тысяч человек.

«Правительством области поддерживается деятельность добровольных пожарных. В этом году создано 5 подразделений, которые содержатся за счет субсидии из областного бюджета. Они обеспечены выездной техникой, помещением, спецоборудованием, – рассказал председатель Комитета  гражданской защиты и социальной безопасности области Александр Колычев. – Такая практика продолжится и в дальнейшем. В 2020 году планируется создать еще 5 подразделений».

Всего в области 251 подразделение добровольной пожарной охраны, с начала года они 78 раз участвовали в тушении пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: волонтеры, добровольцы, пожарные

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