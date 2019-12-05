ЕСПЧ присудил компенсацию россиянину, которого пытали в вологодской колонии

Европейский суд по правам человека присудил компенсации 11 россиянам, которых пытали в колониях. Об этом пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Среди пострадавших от действий силовиков - Андрей Головачев, отбывавший наказание в исправительной колонии № 5 по Вологодской области в Белозерском районе. Постановления о присуждении компенсаций опубликованы на сайте суда.

Осужденного Андрея Головачева в 2011 году в исправительной колонии № 5 по Вологодской области избили заключенные. Кроме того, сообщается на сайте ЕСПЧ, Головачева, возможно, били сотрудники ФСИН. Он получил удары в висок и грудь, ему также выкручивали запястье. Суд установил, что ему были диагностированы многочисленные повреждения, в том числе сотрясение, отек челюсти и запястья. Помимо этого, в СИЗО-1 Краснодарского края Головачев был на три часа помещен в транспортный ящик, где сотрудник ФСИН выкручивал ему руки. За оба случая суд назначил ему 30 тысяч евро.

ЕСПЧ установил, что в отношении Головачева и других пострадавших была нарушена статья 3 европейской конвенции (запрет пыток). Суммарно Россия выплатит им 172 тысячи евро, то есть почти 12,2 млн рублей.