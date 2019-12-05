Поисковики ищут родных погибшего красноармейца Михаила Курилова из Вологды

05.12.2019 [Общество]

Новгородские поисковики ищут родственников погибшего красноармейца Михаила Курилова из Вологды. Его останки были найдены в конце ноября в ходе полевого выхода, сообщает группа «Поисковая экспедиция „Долина“ памяти Н. И. Орлова» в соцсети.

Курилов Михаил Сергеевич родился в Вологде в 1918 году, был призван в армию в 1938 году. До призыва жил в доме № 14 по улице Менжинского (современная улица Предтеченская), в пятой квартире. Отец — Курилов Сергей Васильевич. Красноармеец Михаил Курилов числился пропавшим без вести с апреля 1942 года. 

Волонтеры уже приступили к поиску родственников бойца. Все, кто что-либо знает о Курилове, могут связаться с поисковиками через их группу в соцсети. 

Тэги: поисковики, ВОВ

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