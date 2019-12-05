В Вологде представят фильм о воспитанниках психоневрологического интерната «Сосновая роща»

05.12.2019 [Общество]

Встреча с режиссером-документалистом Марией Таранченко пройдет в Вологодской областной библиотеке 17 декабря. Все желающие смогут посмотреть и обсудить новый фильм «Увидеть мир сердцем».

Мария Таранченко снимает социального кино, она является автором цикла фильмов «Талант жить» о людях с ограниченными возможностями здоровья: «Отыщи всему начало», «Мозаика души», «Путеводный диктант», «Дар быть счастливым», «Биография мудрости», «Капитал счастья», «Лабиринт любви», «Камертон любви», «Орфография поступков» и многих других. Авторский цикл «Талант жить» создается уже 14 лет.

«Увидеть мир сердцем» — это двадцать второй фильм цикла. Его героями стали сотрудники и воспитанники психоневрологического интерната «Сосновая роща» в Сокольском районе, фильм снят при поддержке департамента соцзащиты регионаю

— Воспитанник интерната Александр Цветков в раннем детстве остался без родителей и уже 20 лет живет в интернате. Он замечательно вышивает бисером, кропотливо создаёт мозаики из яичной скорлупы, танцует, а также интересуется музыкой, имеет голос красивого тембра, артистические способности. Другой герой фильма — Дмитрий Вишняков — талантлив по-своему: имеет отличный слух и чувство ритма, голос, занимается подбором музыки на дискотеках в интернате, а кроме того, помогает принимать пациентов стоматологу Валерию Масленникову. Александр и Дмитрий занимаются музыкой под руководством талантливого и увлечённого музыкального руководителя Наталии Ананьевой, которая считает, что все люди особенные и к каждому человеку нужно найти подход, в каждом найти творческую изюминку, — сообщают организаторы.

Начало встречи в 14.30 в юношеском центре имени Владимира Тендрякова в областной библиотеке на улице Марии Ульяновой, 1. Вход свободный. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тэги: документальное видео, кино, интернаты

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