Более пяти тысяч одиннадцатиклассников Вологодской области написали итоговое сочинение

В Вологодской области более 5 тысячи школьников накануне написали итоговое сочинение, успешная сдача которого является условием допуска к ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из общего количества 4890 детей писали сочинение, 132 человека – изложение, которое вправе выбирать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

Во всех муниципалитетах Вологодской области были открыты 58 мест проведения экзамена, который проходил в присутствии общественных наблюдателей, а также в режиме видеонаблюдения.

Темы сочинений участники узнали за 15 минут до начала экзамена. В этом году они были следующими: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?», «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

Продолжительность написания итогового сочинения составляла 3 часа 55 минут. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов это время было увеличено на 1,5 часа.

«Участникам было запрещено использовать во время экзамена средства связи, словари и собственные письменные заметки. В случае нарушения установленных требований участник получает за сочинение «незачет», - рассказала заместитель начальника департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева. - Ознакомиться с полученными результатами участники смогут 18 декабря в своей школе или в местах подачи заявления. Участники, удаленные с экзамена или получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение, не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут повторно написать сочинение 5 февраля и 6 мая 2020 года».

«Зачет» за сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации и является бессрочным. Кроме того, результат сочинения может быть представлен выпускником для начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз. В таком случае он действителен следующих четыре года.

Вопросы, касающиеся проведения итогового сочинения (изложения), можно задать по телефону горячей линии - (88172) 71-36-46.