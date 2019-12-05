Депутат заксобрания Антон Холодов организовал новогодний праздник для детей с инвалидностью

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов уже третий год подряд организует благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более сотни детей с инвалидностью ежегодно приходят на праздничное мероприятие.

В этом году выступить перед юными вологжанами пригласили артистов детского музыкального театра «Софит». Они показали спектакль «Волшебное кольцо». Представление привело в восторг маленьких зрителей, которые не отрывая взгляда, следили за персонажами спектакля.

«Эти ребята – настоящие маленькие герои. Они как никто другой заслуживают внимания, ведь им каждый день приходится преодолевать трудности. Для родителей таких деток привести своего ребёнка в театр или на концерт – задача трудная. Часто не хватает времени, да и просто сил. Поэтому праздник для них стал настоящим сюрпризом, который подарил новогоднее настроение и сделал этот день по-настоящему незабываемым», - рассказал Антон Холодов.

«Все безумно понравилось. Все было очень здорово. Спасибо вам большое! И для наших детишек это очень большая поддержка. Тем более, что не всегда есть возможность выйти куда-то и пообщаться с людьми. В нашей ситуации это очень актуально. Спасибо вам большое. Дети просто в восторге! Смотрели на одном дыхании», - поделилась впечатлениями мама одного из ребят.

В конце праздника каждый малыш получил сладкий подарок.