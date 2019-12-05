Фестиваль «Неделя монодрамы» пройдёт в Камерном театре Вологды

05.12.2019 [Культура]

Неделя монодрамы пройдёт в Камерном театре Вологды с 10 по 15 декабря.

— Мы придумали необычный формат — Неделя монодрамы — во время которой мы хотели показать свои работы и работы наших друзей из других городов России, а также из Норвегии и из Польши, — рассказывает режиссер камерного театра Яков Рубин. — В Вологду приедет очень интересный и большой специалист по монодраме из Германии Нина Мазур, которая прочтёт лекцию о монодраме в современном мире.

В фестивале примут участие Ведогонь-театр из Москвы и театр КЕФ из Мельмё (Швеция). Спектакль «Соло из оркестровой ямы» в жанре музыкального Stand-Up Comedy  представит на фестивале специальный гость — мировая звезда, королевский музыкант из Швеции — Элиас Файнгерш. Критики называют его "золотым тромбоном Европы".

Спектакль «Малявочка» представит заслуженный артист России Павел Курочкин. Это постановка на тему романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В центре повествования — Семен Захарович Мармеладов.

Вологодский камерный театр на этом фестивале покажет спектакли «Полёт над гнездом кукушки», «Такие дела», Сны о Сонечке» и «Старик и море».

Зрители могут приобрести абонемент на фестиваль, который позволит посмотреть все перечисленные спектакли со значительной скидкой. Подробности и дату лекции можно найти в группе театра в социальной сети.

Тэги: Театры, фестивали

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает
«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
В Вологде администратор медклиники похитила из сейфа 1,4 млн рублей
Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления
04.12.2019 [Экономика]

Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей

600
2
02.12.2019 [Общество]

Прокуратура обнаружила, что в администрации Вологды нет плана действий на случай ЧС в городе

1964
6
03.12.2019 [Общество]

Бизнес поможет не подготовленным к ЧС властям Вологды возместить ущерб жителям от затопления

1182
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семь мобильных комплексов тушения купили для добровольных пожарных дружин в Вологодской области
ЕСПЧ присудил компенсацию россиянину, которого пытали в вологодской колонии
Поисковики ищут родных погибшего красноармейца Михаила Курилова из Вологды
В Вологде представят фильм о воспитанниках психоневрологического интерната «Сосновая роща»
Более пяти тысяч одиннадцатиклассников Вологодской области написали итоговое сочинение
В Вологде предпринимательница задолжала полмиллиона рублей по взносам на капремонт
В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм
 


04.12.2019 [Общество]

«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

3718
0
05.12.2019 [БлогоVO]

Суд да дело. А стройка идёт

315
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

1280
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика