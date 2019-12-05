Фестиваль «Неделя монодрамы» пройдёт в Камерном театре Вологды

Неделя монодрамы пройдёт в Камерном театре Вологды с 10 по 15 декабря.

— Мы придумали необычный формат — Неделя монодрамы — во время которой мы хотели показать свои работы и работы наших друзей из других городов России, а также из Норвегии и из Польши, — рассказывает режиссер камерного театра Яков Рубин. — В Вологду приедет очень интересный и большой специалист по монодраме из Германии Нина Мазур, которая прочтёт лекцию о монодраме в современном мире.

В фестивале примут участие Ведогонь-театр из Москвы и театр КЕФ из Мельмё (Швеция). Спектакль «Соло из оркестровой ямы» в жанре музыкального Stand-Up Comedy представит на фестивале специальный гость — мировая звезда, королевский музыкант из Швеции — Элиас Файнгерш. Критики называют его "золотым тромбоном Европы".

Спектакль «Малявочка» представит заслуженный артист России Павел Курочкин. Это постановка на тему романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В центре повествования — Семен Захарович Мармеладов.

Вологодский камерный театр на этом фестивале покажет спектакли «Полёт над гнездом кукушки», «Такие дела», Сны о Сонечке» и «Старик и море».

Зрители могут приобрести абонемент на фестиваль, который позволит посмотреть все перечисленные спектакли со значительной скидкой. Подробности и дату лекции можно найти в группе театра в социальной сети.