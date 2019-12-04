Два человека получили травмы в столкновении ВАЗа и грузовика на обходе Вологды

ВАЗ-2114 и грузовой "Вольво" столкнулись 4 декабря на обходе Вологды в районе Семенково-1. Водитель и пассажир легкового авто госпитализированы с травмами.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, авария произошла около 9.20 утра. 35-летний водитель ВАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовому "Вольво", произошло столкновение. 29-летний пассажир ВАЗа в результате ДТП оказался зажат в автомобиле - его доставали спасатели с помощью специального оборудования. Оба человека, ехавших в легковом авто, госпитализированы с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.