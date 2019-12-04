Необычные находки в документах представит на выставке госархив Вологодской области

Выставку из необычных находок в архивных документах подготовили сотрудники Государственного архива Вологодской области.

На выставке под названием «В деле обнаружено» будут представлены интересные находки, которые случайно попали в делопроизводство или были приложены специально к документам, сообщает сайт cultinfo.ru. Среди таких предметов — портмоне, земля как вещественное доказательство, рисунки и даже волосы в разное время и по разным причинам попадали в архивные фонды. У каждого из этих предметов есть своя невероятная история.

Выставка откроется 6 декабря в 14:00 в читальном зале Государственного архива Вологодской области по адресу: Вологда, улица Мальцева, 17. Посетить выставку можно будет до 27 декабря.

Вход свободный.