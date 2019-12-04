Череповчанин Роман Чижов стал чемпионом мира по кикбоксингу

04.12.2019 [Спорт]

Череповчанин Роман Чижов выиграл Чемпионат мира по кикбоксингу. Соревнования проходили с 24 ноября по 1 декабря в турецком городе Анталья. Форум Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO), одного из самых популярных видов спортивных единоборств, собрал 696 спортсменов из 63 стран мира. Целую неделю на рингах и татами Антальи состязались лучшие спортсмены мира в четырех разделах кикбоксинга.

В составе национальной сборной команды России в чемпионате мира по кикбоксингу под руководством Заслуженного тренера России Юрия Филимонова принял участил «играющий тренер» Центра боевых искусств Череповца, тренер молодежной сборной команды России, мастер спорта международного класса Роман Чижов. Он завоевал золотую медаль соревнований. 

В Центре также отмечают, что Роман Чижов включен в состав тренерского комитета Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO) и в ближайшее время сосредоточится на подготовке юных спортсменов сборной команды России к участию в престижных международных турнирах.

Тэги: кикбоксинг

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