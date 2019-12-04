Новый ФОК обещают построить в Череповце в 2020 году

04.12.2019 [Общество]

В 2020 году в Череповце на средства областного бюджета и «Северстали» построят новый ФОК, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, проектно-сметная документация уже готова, в начале нового года будет объявлен конкурс. Планируется, что подрядчик приступит к работам уже в марте, а до конца 2020 года спортивный объект должен быть сдан. «Северсталь» уже подтвердила софинасирование со своей стороны реализации этого проекта.

«Зашекснинский район развивается динамично, и городская инфраструктура должна соответствовать запросам жителей города и современным требованиям. Наши дети, наши жители достойны того, чтобы поддерживать свое здоровье и физическую форму в современных ФОКах, получать качественные медицинские услуги, жить в комфортной городской среде», — отметил Олег Кувшинников.

Во время визита губернатор также посетил новый стадион возле школы № 13 в Северном районе. Физкультурно-спортивная зона включает в себя плоскостные круговые беговые дорожки, многофункциональную площадку, тренажеры, прямую беговую дорожку, яму для прыжков, полосу препятствий, тренажерный комплекс ГТО. Стоимость объекта составила 30 миллионов рублей, эти деньги были выделены из областного бюджета.

В Череповце на базе пришкольных стадионов фактически заново строятся современные плоскостные спортивные сооружения с футбольными полями, универсальными игровыми площадками, беговыми дорожками, силовыми тренажерами. В прошлом году были сданы две такие площадки - возле школ №22 и № 4.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: ФОК, Строительство, обещания

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