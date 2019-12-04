В Устюжне хозяйка ограбленного ювелирного магазина пыталась взыскать миллионный ущерб с ЧОПа и полиции

04.12.2019 [Происшествия]

В Устюжне владелица ограбленного ювелирного магазина через суд пыталась взыскать причиненный преступлением ущерб с охранной организации и полицейских. По мнению предпринимателя, охранные услуги были оказаны некачественно, а полицейские проявили халатность — грабителей так и не нашли. Тем не менее, районный и арбитражный суды иски хозяйки магазина отклонили.

Как следует из материалов дела, в ночь на 15 августа 2018 года из магазина «Золотой подарочек» был похищен сейф с золотыми украшениями стоимостью 1,85 млн рублей.  Торговую точку, согласно ранее заключенному договору, охраняло ЧОП «Цитадель».

— Согласно записи событий с пульта централизованного наблюдения преступники совершили кражу в течение 2 минут: взломали окно с установленной на нем решеткой и вынесли металлический сейф на самодельных носилках, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Сигнализация в магазине сработала ночью, в 1.48, сотрудник ЧОПа прибыл на объект в течение шести минут, неоднократно звонил на городской номер отдела полиции, но ему так никто и не ответил.

— Детализация звонков с телефона охранника показывает, что им набирался городской номер Устюжны 2-10-42, который установлен в кабинете начальника отдела полиции. Согласно режиму служебного времени начальник полиции в ночное время отдыхает. Телефон дежурного, с которым можно связаться круглосуточно, 2-10-44 или 02. Звонков на эти номера телефонов зарегистрировано не было, — сообщается в материалах дела.

Охранник также рассказывает, что приезжал к отделу полиции, стучал и требовал открыть, но никто не отозвался.

— При рассмотрении дела суд не смог установить, в связи с чем имели место такие события и были ли они, следует учитывать, что суд при рассмотрении арбитражных дел не наделен полномочиями проводить мероприятия, относящиеся к оперативно-следственной деятельности, — говорится в решении суда.

В итоге полицейские прибыли в магазин только к трем часам ночи. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, в дальнейшем было возбуждено уголовное дело и произведены «следственные мероприятия по обнаружению виновных лиц, свидетелей». Постановлением от 21 декабря 2018 года предварительное следствие по данному делу было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Суд пришел к выводу, что доводы о наличии халатности в действиях полицейских доказательствами не подтверждены.  Доказательств ненадлежащего исполнения охранных предприятием принятых обязательств по охране объекта также не было выявлено.

В удовлетворении иска предпринимательнице отказали сначала в районном суде, а затем и в Арбитражном суде Вологодской области.

 

Тэги: ограбление, полицейские

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