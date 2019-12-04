Лирические и хороводные песни прозвучат на концерте ансамбля «Лагвица» в Вологде 7 декабря

Концерт фольклорного ансамбля «Лагвица» пройдёт в Вологде 7 декабря. Этим выступлением коллектив отметит семь лет со дня основания.

Как сообщает сайт cultinfo.ru, ансамбль «Лагвица» занимается изучением песенных традиций Русского Севера. В концерте прозвучат лирические и хороводные песни Печоры и Вологодской области.

Концерт «Ай, во поле…» состоится 7 декабря в 15:00 в большом зале мастерской танца JAM по адресу: Вологда, проспект Победы, 61.

Цена билетов: 100 рублей, дети, пенсионеры — 50 руб.