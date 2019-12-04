В Вологде и Череповце 6 декабря напишут правовой диктант

6 декабря в Вологде и Череповце любой желающий может проверить свое знание права, написав юридический диктант. Общероссийская акция проводится в третий раз. Ее участникам предложат решить тест из 40 вопросов на знание юридических терминов, основ и отдельных отраслей права.

«Это значимое мероприятие с каждым годом собирает все больше и больше участников. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018 количество участников утроилось и составило 165 тысяч. Надеюсь, что в этому году число тех, кто захочет проверить свои познания в области права, окажется не меньше, — рассказал заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. — Знание законов сегодня — это не просто характеристика образованного человека, это актуальная жизненная необходимость, поскольку нет такой сферы жизни, которая не была бы подробно регламентирована нормами законов. Очень важно, чтобы граждане могли ориентироваться в этих законах, при необходимости отстоять свои права и разобраться в сложных ситуациях. Всероссийский правовой диктант предоставляет возможность оценить, насколько вы знаете свои права и обязанности, как ориентируетесь в российских законах».

Организаторы акции — Ассоциация юристов России, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени Олега Кутафина. В Вологде правовой диктант можно будет написать в Северо-Западном институте (филиале) университета имени Кутафина на улице Марии Ульяновой, д. 18, в Вологодском государственном университете на улице Ленина, 15, а также в Вологодском институте права и экономики ФСИН России на улице Щетинина, 2. В Череповце диктант пройдет в Череповецком государственном университете на Советском проспекте, 8. Бесплатно узнать свой уровень правовой грамотности может любой желающий в возрасте от 14 лет.

По итогам проведения диктанта в прошлые годы была составлена «правовая карта страны». По данным пресс-службы регионального правительства, Вологодская область заняла достойное место благодаря программе правового просвещения, которой предусмотрены распространение правовых знаний, а также поддержание позитивного типа правосознания и поведения населения.

— Учитывая положительный опыт реализации программы, принято решение о продолжении работы по данному направлению и разработке новой программы на предстоящие три года, которая сейчас проходит согласование и до конца текущего года будет утверждена. В качестве новых участников программы привлечены органы местного самоуправления области и территориальные органы федеральных органов исполнительной государственной власти области. По-прежнему особое внимание будет уделяться процессу формирования правовой грамотности несовершеннолетних, поскольку именно в детском возрасте человек максимально восприимчив к усвоению норм права, — отмечается в сообщении пресс-службы.