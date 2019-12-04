Служебная овчарка в Череповце помогла найти сбежавшую из дома девочку-подростка

04.12.2019 [Происшествия]

В Череповце кинолог с собакой разыскал сбежавшую из дома 15-летнюю девочку. Школьница отпросилась у мамы переночевать у подруги, обещала вернуться вовремя, но пропала.

С заявлением о пропаже ребенка в дежурную часть обратилась 40-летняя череповчанка. Она рассказала, что ее дочь три дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась. При этом изначально она должна была ночевать у подруги, обещала родителям, что через сутки будет дома.

Полицейские начали проверять адреса, по которым могла находиться пропавшая девочка. На один из них был направлен кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Интегра. Полицейский и овчарка провели поквартирный обход.

— Дверь в одну из квартир открыл подросток. Страж правопорядка заметил, что молодой человек нервничает, помимо этого Интегра явно давала понять, что в помещение еще кто-то есть. Но молодой человек отрицал это. Войдя в квартиру, собака повела полицейского в одну из комнат. Осматривая комнату, кинолог обнаружил девушку, которая пряталась в антресоли шкафа, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девочку передали родителям. За несвоевременное сообщение о пропаже своей несовершеннолетней дочери в отношении матери составили административный протокол о правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

— Некоторые граждане считают, что подать заявление о пропаже человека можно только спустя три дня.  Это не соответствует действительности. Напротив, чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов, что пропавший будет быстро найден, и с ним ничего не случится. Особенно — если это ребенок, — отмечают в полиции.

Тэги: полиция, полицейская собака, подростки

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