В Череповце отремонтировали соматический корпус областной больницы

04.12.2019 [Общество]

Современный онкологический центр откроется на базе отремонтированного соматического корпуса Вологодской областной больницы № 2 в Череповце. Реконструкция, начатая три года назад, завершилась, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Здание соматического корпуса Вологодской областной клинической больницы № 2 было построено в 1930 году, с него началась история этого медицинского учреждения. Масштабного ремонта не проводилось с момента строительства корпуса.

В 2016 году правительством Вологодской области было принято решение о выполнении поэтапного капитального ремонта соматического корпуса в рамках программы «Развитие здравоохранения Вологодской области».

«На проведение ремонтных работ из регионального бюджета в общей сложности направлено более 170 миллионов рублей. Еще 70 миллионов было выделено на приобретение современного оборудования, в том числе линейного ускорителя, — подчеркнул глава региона Олег Кувшинников. — На сегодняшний день работы завершаются, в большей части помещений уже располагаются отделения областной больницы».

Как рассказал главный врач областной больницы № 2 Андрей Пулин, в отремонтированном соматическом корпусе будет функционировать онкологический центр. 

«Онкологическое отделение уже переехало в обновленное здание, также здесь уже разместилось онкоурологическое отделение, готовится к переезду гематологическое отделение, — пояснил главный врач — В здании полностью поменяна кровля, перекрытия, укреплены стены, заменена вся инженерия: электропроводка, вентиляция и так далее. Здесь оборудованы операционные XXI века, созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи».

Губернатор Вологодской области подчеркнул, что это важный этап в развитии областной больницы № 2, которая кроме жителей города также обслуживает пациентов семи западных районов. Тем не менее, модернизация клинической больницы на этом не закончится. Власти совместно с руководством медицинского учреждения продолжат реализацию поэтапной модернизации других корпусов больницы.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: капремонты, больница, здравоохранение

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