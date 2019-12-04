На улице Мира, 5 в Вологде в 2020 году обещают открыть филиал художественной школы

В здании на улице Мира, 5 в Вологде в 2020 году обещают вновь открыть филиал художественной школы имени Владимира Корбакова. Там разместятся современные мастерские для освоения грубой и тонкой керамики, изготовления изделий из стекла. Ремонт в здании идет за счет благотворительного фонда школы.

«Развивать будем все виды керамики — гончарную и прикладную, а также стеклодувное производство. Необходимое оборудование мы закупили в прошлом году на средства гранта — керамические печи, гончарные круги, печь для обжига стекла. Также у нас есть великолепный станок для изготовления эстампа, будем выпускать печатную продукцию», — говорит директор художественной школы имени Владимира Корбакова Наталья Кулижникова.

Сейчас, как сообщает пресс-служба городской администрации, в помещениях для мастерских выравнивают и штукатурят стены, на полу готовят стяжку для укладки плитки, смонтирована система вентиляции, завершена прокладка электропроводки. Интерьер будет оформлен в силе лофт. Дизайн-проект разработало руководство школы.

Также в этом здании на трех этажах оборудовано десять кабинетов для занятий по истории искусства, компьютерной графике для предпрофессиональной подготовки учеников старших классов, студий для малышей. Просторный эркер используют для оформления выставок. Ремонт профинансирован за счет средств благотворительного фонда художественной школы, объем вложений составил порядка 1 млн рублей.

«На сегодняшний день у нас огромный спрос на обучение в школе им. В. Н. Корбакова, уже сейчас там занимается более 1600 детей, увеличивать их количество на имеющихся площадях невозможно. Поэтому было принято решение не выставлять на торги и не продавать это здание, а отдать его в пользование этого учреждения. Филиалы школы есть в нескольких микрорайонах, теперь откроется и центральный, с удобной транспортной и пешеходной доступностью. Проведен хороший ремонт, детям будет заниматься комфортно. Восторжествовала и историческая справедливость — дети будут заниматься там же, где когда-то обучались их родители», — подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов.

Изобразительное искусство в здании на Мира, 5 преподавали с 1970 года. В 2007 году здание в аварийном состоянии было передано в долгосрочную аренду индивидуальному предпринимателю, поскольку продолжать в нем занятия было невозможно. За счет вложений нанимателя его капитально отремонтировали, укрепили фундамент. После возвращения в муниципальную собственность помещения перешли в ведение художественной школы.