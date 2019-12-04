Галерею старинных фотографий представят в Вологде на лекции в Доме купца Самарина

04.12.2019 [Культура]

Вологодский музей-заповедник продолжает знакомить вологжан с выдающимися фотомастерами прошлых столетий. Лекция, посвященная Ксенофонту Алексеевичу Баранееву, пройдет в Доме купца Самарина в Вологде, сообщает сайт музея.

Ксенофонт Баранеев открыл собственное фотоателье в  Вологде в ноябре 1884 года. Первоначально оно располагалось напротив Свято-Духова монастыря - рядом с современным стадионом "Динамо", затем в доме фотографа на Кирилловской улице – современной улице Ленина.

Посетители Дома купца Самарина смогут познакомиться с сохранившимися произведениями Ксенофонта Баранеева. Своё собрание фотографий представит коллекционер из Череповца Сергей Певцов. Также с обзором коллекции фонда Вологодского музея-заповедника выступит заведующая Домом купца Самарина Марина Критская.

Лекция состоится 5 декабря в 16:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение (12+)

Тэги: выставка, лекция,  старые фотографии
Фото предоставлено пресс-службой Вологодского музея-заповедника

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