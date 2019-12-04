Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей

04.12.2019 [Экономика]
Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей

В Вологде на публичных слушаниях обсудили проект бюджета города на 2020 год. В главном финансовом документе областной столицы доходы запланированы на уровне 9,3 млрд рублей, расходы - 9,5 млрд рублей, дефицит - порядка 254 млн рублей. Пресс-служба городской администрации отмечает, что в 2019 году он составил около 370 млн рублей.

68 % расходов направлены на социальную сферу, причем преобладают средства на систему образования.

«В 2020 году выделено 214 млн рублей на ремонты в учреждениях образования. Заложены средства на строительство 4 детских садов, два из которых будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Также запланировано строительство пристройки к школе № 30, проектирование школы. На создание цифровой образовательной среды заложено 74,6 млн рублей», - рассказал заместитель мэра Вологды, начальник департамента финансов Сергей Бурков.

В 2020 году в Вологде сохранятся меры социальной поддержки для доноров крови и ее компонентов, молодых медиков и педагогов. Запланировано финансирование на обеспечение льготного питания школьников. Продолжатся и введенные в прошлом году разовые выплаты в размере 500 тыс. рублей семьям, в которых родились тройни.

На развитие территорий будет направлено порядка 2,3 млрд рублей. Продолжится реализация проекта «Народный бюджет ТОС», федеральной программы «Комфортная городская среда», продолжатся работы по освещению территорий. В 2020 году в Вологде будет продолжен федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом расходы на дорожную деятельность составят порядка 1,3 млрд рублей. 

Реализация многих проектов запланирована при федеральном и региональном финансировании. Уже сейчас областной бюджет делает большие безвозмездные вливания, обеспечивая бюджет развития города. Проектом бюджета предусмотрено, что в 2020 году субсидии и субвенции федерации и региона составят порядка 6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию социальных задач и совершенствование городской среды.

 

Тэги: бюджет, администрация Вологды
Схема предоставлена пресс-службой городской администрации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает
В Вологде снесли старинное здание на Самойло, 7
30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
02.12.2019 [Экономика]

Зарплату выше 100 тысяч рублей получают всего три процента вологжан

1566
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце отремонтировали соматический корпус областной больницы
На улице Мира, 5 в Вологде в 2020 году обещают открыть филиал художественной школы
Галерею старинных фотографий представят в Вологде на лекции в Доме купца Самарина
Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей
Житель Череповца украл велосипед из подъезда и отобрал сумку у женщины на улице
В Вытегре директор домоуправления подозревается в присвоении 335 тысяч рублей
30 млн рублей направят на поддержку общественных организаций Вологодской области в 2020 году
 


30.11.2019 [Общество]

«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах

5867
0
03.12.2019 [БлогоVO]

Повод для приезда в Вологду писателя Захара Прилепина

453
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

1043
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика