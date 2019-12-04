Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей

В Вологде на публичных слушаниях обсудили проект бюджета города на 2020 год. В главном финансовом документе областной столицы доходы запланированы на уровне 9,3 млрд рублей, расходы - 9,5 млрд рублей, дефицит - порядка 254 млн рублей. Пресс-служба городской администрации отмечает, что в 2019 году он составил около 370 млн рублей.

68 % расходов направлены на социальную сферу, причем преобладают средства на систему образования.

«В 2020 году выделено 214 млн рублей на ремонты в учреждениях образования. Заложены средства на строительство 4 детских садов, два из которых будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Также запланировано строительство пристройки к школе № 30, проектирование школы. На создание цифровой образовательной среды заложено 74,6 млн рублей», - рассказал заместитель мэра Вологды, начальник департамента финансов Сергей Бурков.

В 2020 году в Вологде сохранятся меры социальной поддержки для доноров крови и ее компонентов, молодых медиков и педагогов. Запланировано финансирование на обеспечение льготного питания школьников. Продолжатся и введенные в прошлом году разовые выплаты в размере 500 тыс. рублей семьям, в которых родились тройни.

На развитие территорий будет направлено порядка 2,3 млрд рублей. Продолжится реализация проекта «Народный бюджет ТОС», федеральной программы «Комфортная городская среда», продолжатся работы по освещению территорий. В 2020 году в Вологде будет продолжен федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом расходы на дорожную деятельность составят порядка 1,3 млрд рублей.

Реализация многих проектов запланирована при федеральном и региональном финансировании. Уже сейчас областной бюджет делает большие безвозмездные вливания, обеспечивая бюджет развития города. Проектом бюджета предусмотрено, что в 2020 году субсидии и субвенции федерации и региона составят порядка 6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию социальных задач и совершенствование городской среды.