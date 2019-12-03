Житель Череповца украл велосипед из подъезда и отобрал сумку у женщины на улице

03.12.2019 [Происшествия]

 

В Череповце 37-летний местный житель задержан полицейскими по подозрению в хищении велосипеда и уличном грабеже. Возбуждены уголовные дела.

С заявлением о пропаже велосипеда в полицию обратилась 33-летняя череповчанка. Она пояснила, что велосипед не использовался с сентября и стоял пристёгнутым тросом к батарее на первом этаже подъезда. Женщина отметила, что противоугонный трос остался на месте и не был повреждён. Ущерб заявительница оценила в 6 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался череповчанин 1982 г.р. Мужчина был задержан прямо на рабочем месте. В отделе полиции подозреваемый рассказал, что для хищения велосипеда он открутил колесо, чтобы снять раму с троса. В дальнейшем похищенное он продал неизвестному», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Когда задержанного проверили на причастность к другим преступлениям, оказалось, что он подходит под описание злоумышленника, который отобрал сумку у женщины на улице Ленина в конце ноября.

«При допросе череповчанин сознался в содеянном и пояснил, что похитил денежные средства в размере 1500 рублей. Сумку и оставшиеся в ней документы, банковские карты он спрятал на одной из улиц города. Полицейские выехали на место, куда указал подозреваемый, и нашли сумку. После необходимых следственных действий предмет хищения со всем содержимым будет возвращен владелице», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый не был судим ранее. В отношении мужчины по фактам кражи и грабежа возбуждено два уголовных дела.  За каждое из преступлений ему грозит до 2 и до 5 лет лишения свободы соответственно.

Тэги: кража велосипедов
Видео предоставлено пресс-службой областного УМВД

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