30 млн рублей направят на поддержку общественных организаций Вологодской области в 2020 году

03.12.2019 [Общество]

В Вологодской области стартовал прием заявок от НКО на получение грантов из областного бюджета. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в регионе уже более пяти лет в рамках областной программы поддержки таких сообществ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ранее ежегодно в Вологодской области распределяли по 12-15 млн. рублей из областного бюджета на поддержку проектов НКО по 14 направлениям деятельности. В числе получателей субсидий – благотворительные фонды, ассоциации, общественные организации, в том числе работающие с женщинами и детьми, инвалидами, ветеранские организации, реализующие проекты патриотической направленности и другие.

«В следующий год, юбилейный год Победы, сумма грантовой поддержки для НКО за счет средств областного бюджета будет увеличена в два раза – до 30 млн. рублей, что позволит провести в 2020 году два конкурса по предоставлению субсидий СОНКО», - рассказал заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Первый конкурс на предоставление субсидий в 2020 году стартует 3 декабря 2019 года. Одна социально ориентированная некоммерческая организация в рамках проведения конкурса может подать только одно заявление. Заявки будут приниматься до 16.00 часов 15 января 2020 года. Для потенциальных заявителей будут организованы семинары по подготовке документации для участия в конкурсе – 19 декабря в Вологде и 20 декабря в Череповце.

Заявления на участие в конкурсе с приложением необходимых документов на электронном и бумажном носителе представляются в департамент внутренней политики правительства области по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, каб. 621, либо в областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, каб. 3. Получить консультации по вопросам участия в конкурсе можно по телефону (8172) 23-00-35 (доб. 2624).

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: общественники, гранты

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