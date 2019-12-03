Житель Сокола умер после драки со знакомым

03.12.2019 [Происшествия]

В Соколе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя. По подозрению в причастности к смерти потерпевшего задержан его 43-летний знакомый.

26 ноября тело погибшего обнаружили соседи по дому, которые зашли его навестить. Поскольку признаки насильственной смерти отсутствовали, на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Однако судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшего черепно-мозговую травму.

«Изучив круг общения потерпевшего и допросив свидетелей, следователи СК России выяснили, что в ночь на 26.11.2019 потерпевший пострадал в драке с 43-летним знакомым. По подозрению в причастности к смерти сокольчанина он следствием задержан. По некоторым свидетельствам, между мужчинами и ранее случались конфликты», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

 Следствие устанавливает все обстоятельства гибели мужчины. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает
В Вологде снесли старинное здание на Самойло, 7
30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
03.12.2019 [Общество]

Суд оправдал жителя Вологды, обвиняемого в убийстве жены

825
1
02.12.2019 [Общество]

Вместо филиала детской поликлиники на Некрасова в Вологде откроют другое медучреждение

1393
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца украл велосипед из подъезда и отобрал сумку у женщины на улице
В Вытегре директор домоуправления подозревается в присвоении 335 тысяч рублей
30 млн рублей направят на поддержку общественных организаций Вологодской области в 2020 году
Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления
Житель Сокола умер после драки со знакомым
В Вологде осудили мотоциклиста, который устроил аварию, уходя от преследования полиции
Череповчанин помог полицейским задержать пьяного водителя
 


30.11.2019 [Общество]

«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах

5741
0
03.12.2019 [БлогоVO]

Повод для приезда в Вологду писателя Захара Прилепина

216
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

933
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика