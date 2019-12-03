Житель Сокола умер после драки со знакомым

В Соколе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя. По подозрению в причастности к смерти потерпевшего задержан его 43-летний знакомый.

26 ноября тело погибшего обнаружили соседи по дому, которые зашли его навестить. Поскольку признаки насильственной смерти отсутствовали, на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Однако судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшего черепно-мозговую травму.

«Изучив круг общения потерпевшего и допросив свидетелей, следователи СК России выяснили, что в ночь на 26.11.2019 потерпевший пострадал в драке с 43-летним знакомым. По подозрению в причастности к смерти сокольчанина он следствием задержан. По некоторым свидетельствам, между мужчинами и ранее случались конфликты», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствие устанавливает все обстоятельства гибели мужчины. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.