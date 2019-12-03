В Вологде осудили мотоциклиста, который устроил аварию, уходя от преследования сотрудников ГИБДД

В Вологде вынесли приговор мотоциклисту, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, устроил аварию с пострадавшей. ДТП произошло ночью 4 апреля этого года.

Как следует из материалов уголовного дела, пьяный подсудимый вместе с 16-летней пассажиркой катался по Вологде на мотоцикле без включенных световых приборов и необходимой экипировки.

— В дальнейшем на одном из перекрестков подсудимый не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и пытаясь уйти от погони при выезде с прилегающей территорией не уступил дорогу автомобилю Фольцваген и допустил с ним столкновение, — сообщает прокуратура Вологды.

В итоге у девушки оказалась сломана нога. Суд назначил мотоциклисту наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и лишил его водительских прав на три года.