В Вологде осудили мотоциклиста, который устроил аварию, уходя от преследования сотрудников ГИБДД

03.12.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор мотоциклисту, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, устроил аварию с пострадавшей. ДТП произошло ночью 4 апреля этого года. 

Как следует из материалов уголовного дела, пьяный подсудимый вместе с 16-летней пассажиркой катался по Вологде на мотоцикле без включенных световых приборов и необходимой экипировки. 

— В дальнейшем на одном из перекрестков подсудимый не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и пытаясь уйти от погони при выезде с  прилегающей территорией не уступил дорогу автомобилю Фольцваген и допустил с ним столкновение, — сообщает прокуратура Вологды.

В итоге у девушки оказалась сломана нога. Суд назначил мотоциклисту наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и лишил его водительских прав на три года.

 

Тэги: мотоциклист, ДТП

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