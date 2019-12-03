Череповчанин помог полицейским задержать пьяного водителя

03.12.2019 [Общество]

Житель Череповца помог полицейским задержать пьяного водителя. В отношении 32-летнего подозреваемого, ранее лишённого водительских прав, возбуждено уголовное дело.

Во время патрулирования в Северном районе города инспекторы ДПС заметили автомобиль «Форд», двигавшийся с нарушением ПДД. На требование полицейских остановиться, водитель не отреагировал и попытался скрыться на машине во дворах. Пока один из инспекторов разворачивал служебный автомобиль, второй преследовал нарушителя пешком.

«Во дворе сотрудник полиции обнаружил автомашину нарушителя. Обернувшись, полицейский увидел, как от него в противоположную сторону бежит молодой человек. Задержать правонарушителя помог неравнодушный очевидец, который перегородил ему дорогу, в тот момент, когда полицейские бежали за ним», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный —  32 летний местный житель — ранее был лишён водительских прав. Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). 

Тэги: пьяные водители

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