Череповчанин, который дважды ударил собутыльника ножом и ушел спать, предстанет перед судом

В Череповецком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По материалам дела, происшествие случилось 17 августа в деревне Мусора Череповецкого района. 37-летний потерпевший приехал в гости к знакомому и его сожительнице. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт. Подсудимый дважды ударил гостя ножом и ушёл спать. Пострадавший обратился за помощью к соседям, и, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, выжил. Утром подозреваемого задержали полицейские.

«В ходе следствия обвиняемый рассказал, что конфликт произошел из-за оскорбительных замечаний гостя в адрес мужчины и его сожительницы, сам потерпевший утверждал, что лишь неудачно пошутил, уже не помня из-за выпитого всех подробностей произошедшего», — СУ СК РФ по Вологодской области

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.