Вологодской области выделят 880 млн рублей за эффективное управление

03.12.2019 [Экономика]

50 регионов РФ получат гранты из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов. Как сообщает сайт правительства России, деньги будут выделены за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. Всего будет распределено 45 млрд рублей.

Суммы для каждого субъекта РФ были определены распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2019 года. Сообщается, что в 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Самая большая дотация достанется Крыму – 1,59 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей получит Санкт-Петербург, 1,46 млрд - Краснодарский край. 

Вологодская область получит 880 485 200 рублей. На что будут направлены эти средства, областное правительство пока не сообщает.

Тэги: бюджет

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