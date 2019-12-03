В Грязовце завершился первый этап капремонта школы №2

03.12.2019 [Происшествия]

В школе № 2 города Грязовца завершился первый этап капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального правительства.  В здании, а оно имеет двух и трехэтажную постройки, полностью отремонтирована кровля, крыльцо, выполнен внутренний ремонт двухэтажного здания, установлен пандус. Работы выполняло ООО «ЭталонСтрой», завершиться они должны были в октябре, однако было заключено дополнительное соглашение, по которому срок сдачи объекта перенесли на 15 ноября. 

Стоимость работ, согласно сайту госзакупок, 33,4 млн рублей.  Капитальный ремонт проведен за счет бюджетных средств и средств «Газпрома». В 2020 году, как отмечают в областном правительстве, запланирован второй этап ремонтных работ. В рамках второго этапа отремонтируют помещения внутри основного трехэтажного здания. Плюс ко всему предстоит асфальтирование территории школы. В новом учебном году также появятся спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом. На эти цели также в рамках градостроительных советов бюджетом предусмотрено более 35 миллионов рублей. Третий этап предполагает капитальный ремонт в 2021 году здания пришкольного интерната. Объем бюджетных средств на эти цели составит 20 миллионов рублей.

«Выполнен большой объем работ, но впереди предстоит еще многое сделать, чтобы и педагоги, и школьники находились в комфортных условиях, тем более что в школе, помимо учебной деятельности, реализуются  дополнительные образовательные общеразвивающие программы технической, естественно-научной,  туристко-краеведческой направленности. Кроме того, в школе развиты юнармейское, кадетское, волонтерское движения. Учащиеся школы имеют отличные результаты в спорте. При школе работают секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, поэтому открытие новых спортивных площадок  школьники Грязовца ждут с нетерпением», — подчеркнул начальник областного департамента труда и занятости населения Олег Белов.

 Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: ремонт, школы

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