Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе

03.12.2019 [Происшествия]
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе

10-летний мальчик и 41-летний мужчина погибли в ДТП в Сямженском районе. Трагедия произошла накануне около 22.40 на 609 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 41-летний житель Верховажского района, управляя автомобилем «Шкода Рапид», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой «МАН» с полуприцепом. 

— В результате ДТП водитель Шкоды от полученных травм скончался на месте, а его пассажир — мальчик 2009 г. р. через два часа скончался в медучреждении, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: гибель ребенка
Фото пресс-службы областного УМВД

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