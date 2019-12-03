Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе

10-летний мальчик и 41-летний мужчина погибли в ДТП в Сямженском районе. Трагедия произошла накануне около 22.40 на 609 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 41-летний житель Верховажского района, управляя автомобилем «Шкода Рапид», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой «МАН» с полуприцепом.

— В результате ДТП водитель Шкоды от полученных травм скончался на месте, а его пассажир — мальчик 2009 г. р. через два часа скончался в медучреждении, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.