Зарплату выше 100 тысяч рублей получают всего три процента вологжан

02.12.2019 [Экономика]

Вологодская область заняла 30 место по уровню зарплат среди регионов РФ. При этом всего 3,2% работников получают свыше 100 тыс. руб. ежемесячно. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

Исследование было составлено по данным за 2019 год. Были проанализированы доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц, доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

По данным исследования, в этом году семь процентов сотрудников в России получали зарплату более 100 тысяч в месяц. При этом за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза.

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) более 100 тысяч рублей зарабатывает каждый пятый. Средняя зарплата по стране в зависимости от региона варьирует от 20 до 52 тысяч.

По количеству работников, получающих больше 100 тыс.руб. ежемесячно, Вологодская область заняла 30 место– таких сотрудников в регионе всего 3,2%. У лидера этого рейтинга, Чукотского АО, этот показатель равен 32,1%. В Москве высокооплачиваемых работников 27,4%, в Санкт-Петербурге -12,5%. 

По среднему уровню зарплат у Вологодской области также 30 место - 30,4 тыс.руб. (ред. – это чистая зарплата среднестатистического работника). Это ниже среднероссийского показателя (32,9%).

Согласно исследованию, 11,9% работников в Вологодской области получают менее 15 тыс.руб. в месяц (в среднем по России – 11%). Большая часть сотрудников имеют зарплату от 19 до 45 тыс.руб.

Тэги: зарплаты

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