Добровольным пожарным дружинам в Вологодской области не хватает техники и средств защиты

02.12.2019 [Общество]

Прокурор Вологодской области Александр Гринев внёс в законодательное собрание региона законопроект, направленный на развитие института добровольной пожарной охраны. 

Проекту предшествовала прокурорская проверка добровольных пожарных дружин, действующих на территории Вологодской области. Она показала, что значительная часть этих организаций, не обеспечена техническими средствами и средствами индивидуальной защиты, без которых невозможно эффективное и безопасное тушение пожаров.

По мнению прокуратуры, это вызвано тем, что действующие добровольные дружины не зарегистрированы в качестве НКО, а следовательно не могут получать финансовую и иные меры поддержки от властей. В ведомстве также считаею, что уполномоченные органы власти не информируют добровольные дружины о подобной форме регистрации.

«В связи с этим проектом закона предлагается наделить органы исполнительной государственной власти области полномочиями по непосредственному участию в мероприятиях по развитию добровольной пожарной охраны на территории области, в том числе путем оказания информационной и консультационной поддержки общественным объединениям пожарной охраны, добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны», - сообщается на сайте прокуратуры Вологодской области

Полный текст законопроекта можно найти на сайте ЗСО.

Тэги: пожарные, добровольцы, прокуратура

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