Приготовленные вологжанами оливье и сельдь под шубой оценит шеф-повар Константин Ивлев

02.12.2019 [Общество]

Отборочный тур конкурса «Лучшее блюдо для новогоднего стола» пройдёт в Вологодском кооперативном колледже 12 декабря. Начало в 14 часов.

«На презентацию необходимо принести одно блюдо весом 500 граммов: либо сельдь под шубой, либо оливье. Вологжанам, желающим проявить свой кулинарный талант, необходимо до 7 декабря пройти регистрацию на сайте конкурса gaztrotour.com. Участниками могут стать представители любой профессии старше 18 лет», — сообщает туристско-информационный центр Вологодской области

Принесённые блюда, совместно с другими членами жюри, оценит шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Авторы лучших салатов поборются с победителями отборочных туров из Нижнего Новгорода, Владимира и Ярославля за главные призы конкурса — шубу (за лучший рецепт сельди по шубой) и серебряный таз (за лучший рецепт оливье).

Финал конкурса пройдёт в Великом Устюге 13 декабря.

Тэги: новый год, кулинария, повар, конкурс

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