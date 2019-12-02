Три медали завоевала вологжанка Анастасия Маркова на всероссийских соревнованиях по плаванию

02.12.2019 [Спорт]

Две золотых и одну бронзовую медаль завоевала вологжанка Анастасия Маркова на Всероссийских соревнования по плаванию «Резервы России». Соревнования прошли в Саранске с 26 по 30 ноября. В них приняло участие более 700 спортсменов из 67 регионов страны.

14-летняя Анастасия Маркова, единственный представитель Вологодской области, финишировала первой на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2:09,63 и 100 метров баттерфляем, установив на данной дистанции новый рекорд Вологодской области  - 58,69 сек. Кроме того, спортсменка заняла третье место на дистанции 400 метров вольным стилем.
 

Тэги: плавание

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