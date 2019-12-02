Череповецкий гроссмейстер Александр Рахманов одержал победу на этапе Кубка России по быстрым шахматам

02.12.2019 [Спорт]

Череповецкий гроссмейстер Александр Рахманов завоевал первое место на этапе Кубка России по быстрым шахматам. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске с 26 по 28 ноября.

За три дня шахматистам предстояло провести по 11 партий, и удачней всех с этим марафоном справился Рахманов. В первый день Александр набрал 3,5 очка в четырех партиях, во второй день – 3 очка при стольки же проведенных партиях. Пред заключительным днем соревнований сразу 8 шахматистов находилось на вершине турнирной таблицы.

Однако 9, 10 и 11 туры окончательно определили победителя. 2 очка в оставшихся турах, лучшие дополнительные показатели - Александр Рахманов стал лучшим на вершине этапа Кубка России по быстрым шахматам.

Тэги: шахматы

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