Благотворительные мастер-классы по капоэйре и зумбе пройдут 8 декабря в Вологде

Спортивно-благотворительную акцию проведет в Вологде 8 декабря Городской ученический совет самоуправления. Любой желающий за символический взнос сможет посетить мастер-классы по нескольким спортивным направлениям. Все вырученные средства пойдут в фонд «Хорошие люди» в помощь тяжелобольным вологжанам.
— Цель этого мероприятия — сбор средств для благотворительного фонда «Хорошие люди», — рассказывают организаторы. — Рекомендованная цена за мастер-класс — 50 рублей, если захотите, то можете заплатить чуть больше. Мероприятие состоит из нескольких мастер-классов для людей разного уровня спортивной подготовки. Участник выбирает то, что будет для него интересно и выполнимо. К примеру, мастер-класс по растяжке будет по силам абсолютно всем участникам.
Мероприятие под названием «Импульс поколений» пройдет в фитнес-клубе «Позитив"по адресу: Вологда, ул. Чехова, 27. Необходима предварительная регистрация.
Расписание мастер-классов:
11:30 — 12:20 — Капоэйра
12:30 — 13:30 — Zumba
13:40 — 14:40 — Растяжка
14:50 — 15:20 — Kangoo Jump
Возрастные ограничения (13+)