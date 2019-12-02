Благотворительные мастер-классы по капоэйре и зумбе пройдут 8 декабря в Вологде

02.12.2019 [Общество]

Спортивно-благотворительную акцию проведет в Вологде 8 декабря Городской ученический совет самоуправления. Любой желающий за символический взнос сможет посетить мастер-классы по нескольким спортивным направлениям. Все вырученные средства пойдут в фонд «Хорошие люди» в помощь тяжелобольным вологжанам.

— Цель этого мероприятия — сбор средств для благотворительного фонда «Хорошие люди», — рассказывают организаторы. —  Рекомендованная цена за мастер-класс — 50 рублей, если захотите, то можете заплатить чуть больше. Мероприятие состоит из нескольких мастер-классов для людей разного уровня спортивной подготовки. Участник выбирает то, что будет для него интересно и выполнимо. К примеру, мастер-класс по растяжке будет по силам абсолютно всем участникам.

Мероприятие под названием «Импульс поколений» пройдет в фитнес-клубе «Позитив"по адресу: Вологда, ул. Чехова, 27. Необходима предварительная регистрация.

Расписание мастер-классов:

11:30 — 12:20 — Капоэйра

12:30 — 13:30 — Zumba

13:40 — 14:40 — Растяжка

14:50 — 15:20 — Kangoo Jump

Возрастные ограничения (13+)

 

Тэги: благотворительная акция

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