Благотворительные мастер-классы по капоэйре и зумбе пройдут 8 декабря в Вологде

Спортивно-благотворительную акцию проведет в Вологде 8 декабря Городской ученический совет самоуправления. Любой желающий за символический взнос сможет посетить мастер-классы по нескольким спортивным направлениям. Все вырученные средства пойдут в фонд «Хорошие люди» в помощь тяжелобольным вологжанам.

— Цель этого мероприятия — сбор средств для благотворительного фонда «Хорошие люди», — рассказывают организаторы. — Рекомендованная цена за мастер-класс — 50 рублей, если захотите, то можете заплатить чуть больше. Мероприятие состоит из нескольких мастер-классов для людей разного уровня спортивной подготовки. Участник выбирает то, что будет для него интересно и выполнимо. К примеру, мастер-класс по растяжке будет по силам абсолютно всем участникам.