В Кирилловском районе суд приостановил работу кабинета информатики в Талицкой школе

В Кирилловском районе суд на 90 суток приостановил деятельность кабинета информатики в Талицкой средней школе за нарушение требований СанПиН.

«Суд установил, что искусственная освещенность в кабинете информатики школы не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: в указанном кабинете уровень освещенности снижен в 2 раза», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В связи с угрозой жизни и здоровью учащихся, Роспотребнадзор приостановил деятельность кабинета. В суде директор школы признала факт нарушения. Она также указала на то, что в школе отсутствует финансирование на замену осветительных приборов, но меры по устранению нарушений будут приниматься.

Корреспонденту NewsVo директор школы Елена Кузнецова рассказала, что учащиеся не останутся без уроков информатики: в школе есть ноутбуки, занятия перенесены в другой класс.

Постановление суда о приостановлении деятельности кабинета информатики не вступило в законную силу и может быть обжаловано.