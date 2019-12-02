Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях

02.12.2019 [Общество]

Герой соцсетей Instagram и Tiktok дедушка Коля оказался 64-летним пенсионером из Бабаева Николаем Купреевым. Его юмористические видеоролики, в которых он танцует, разыгрывает сценки из бытовой жизни и просто дурачится, набирают десятки тысяч просмотров. 

На канал Николая Купреева в Tiktok подписаны 436 тысяч человек, в Instagram - более 4800.

Создавать ролики Николаю Купрееву помогает 27-летний сосед Андрей Луговой, снимается все на обычный смартфон. 

«В Бабаеве меня и так все узнают, городок маленький; я решил, пускай и россияне узнают, — рассказал газете "Речь" Николай Купреев. — Я всю жизнь с юмором живу. И никаких инфарктов и болезней, застрахован. Я все принимаю с шуточкой».

По словам пенсионера, большинство друзей и знакомых одобряют его увлечение и с нетерпением ждут новых роликов. Однако некоторые считают, что пенсионеру нечем заняться, а кто-то думает, что Николай Купреев обогатился за счет пиара в интернете. Пенсионер говорит, что прибавка к пенсии появилась, но небольшая.

Тэги: юмор, пенсионеры

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