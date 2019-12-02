«Science Slam»: молодые ученые выступят с короткими лекциями в Вологде

16 декабря в Вологде состоится тринадцатый «Science Slam». Это международный проект популяризации науки, представляющий серию кратких научных лекций, которые читают молодые учёные. Каждое выступление длится не более десяти минут и рассчитано на неподготовленную аудиторию. Задача молодого ученого — стать интересным для обычных зрителей. Победителя определяют с помощью шумомера — по громкости аплодисментов.

В рамках «Science Slam» в Вологде выступят пять молодых специалистов: это будут преподаватели ВоГУ, старшеклассники из многопрофильного лицея, готовятся к выступлению специалисты из ВИПЭ и Вологодского колледжа связи.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная запись через интернет-форму. Начало в 19.00 в ресторане «Счастье Здесь» на проспекте Победы, 13. Возрастных ограничений нет.