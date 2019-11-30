Вологодскую область посчитали лучшим местом в стране для экологического отдыха

Читатели сайта National Geographic признали Вологодскую область лучшим местом в стране для экологического отдыха. Таковы итоги ежегодного голосования National Geographic Travel Awards 2019, сообщает сайт регионального правительства.

Награду вручили первому заместителю губернатора, председателю правительства области Антону Кольцову во время торжественной церемонии в Москве. В целом в ходе конкурса свои голоса за номинантов по 24 категориям отдало рекордное количество участников — более 450 тысяч человек. В номинации «Российский экологический туризм» за звание лучших с Вологодчиной состязались Астраханская область и Забайкальский край.

По словам Антона Кольцова, Вологодская область — единственный участник голосования 2016 года в номинации «Российский экологический отдых», который попал в шорт-лист этой номинации 2019 года. Это говорит об устойчивом представлении о нашем регионе как о благоприятном месте для экоотдыха в сознании туристского сообщества.

«На территории области расположены 82 памятника природы и 77 природных заказников. В их числе Дарвинский государственный природный заповедник, один из крупнейших национальных парков страны — „Русский Север“, а также уникальный государственный природный заказник „Атлека“. Андомская возвышенность, в пределах которой находится территория заказника, — уникальная точка. Она является водоразделом трех крупнейших водных систем Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря. Леса заказника не испытывали на себе влияния человека около 200 лет, — отметил Антон Кольцов. — Вологодская область — прекрасный вариант для всех желающих стать ближе к природе, насладиться рыбалкой, сбором экологически чистых грибов и ягод, отдохнуть на свежем воздухе, приобщиться к традиционному деревенскому жизненному укладу».

В реестр уникальных природных объектов России входит Шимозеро, периодически исчезающее карстовое озеро на границе Бабаевского и Вытегорского районов. Оно является одним из семи чудес финно-угорского мира. Всего на территории региона реализуется более 50 экологических маршрутов.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2016 году Вологодская область выиграла конкурс National Geographic в этой же номинации.

Российский конкурс National Geographic Traveler Awards ежегодно выявляет топовые места для отдыха. Голосование открытое и длится около двух месяцев.