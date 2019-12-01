Двое детей получили травмы в столкновении двух машин на трассе под Вологдой

Двое мальчиков, 10 и 7 лет, получили травмы в ДТП на трассе Вологда-Ростилово. Авария произошла около 8 утра 1 декабря на 59 километре автодороги.

По предварительным данным областного УМВД, 46-летний водитель «Форда» «допустил занос транспортного средства» и задел обгоняющий его «Датсун». В результате обе машины съехали в кювет и получили кузовные повреждения.

— Два пассажира автомашины Форд, мальчики 2009 г. р. и 2013 г. р., получили ушибы. Оба направлены в медицинское учреждение для дополнительного обследования, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После столкновения водитель «Датсуна» выпал из машины и получил ушибы. Более точный диагноз 30-летнему мужчине поставят в медучреждении. В ГИБДД предполагают, что управлявший «Датсуном» был неправильно пристегнут ремнем безопасности — только перекинул его через грудную клетку без удержания пояса. Эта информация проверяется.