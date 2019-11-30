В Тотемском районе погибла пассажирка вылетевшей в кювет иномарки

30.11.2019 [Происшествия]
В Тотемском районе погибла пассажирка вылетевшей в кювет иномарки

В Тотемском районе погибла 25-летняя пассажирка вылетевшей в кювет иномарки. ДТП произошло 30 ноября около 9.30 на 95 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск.

По предварительным данным областного УМВД, 26-летний молодой человек за рулем «Фольксвагена» допустил занос съезд в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.

— В результате ДТП погибла пассажирка автомашины, девушка 1994 г. р. Водитель получил ушиб грудной клетки, -сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото пресс-службы областного УМВД

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