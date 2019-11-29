Синоптики обещают гололед и сильный ветер в Вологодской области 1 декабря

29.11.2019 [Общество]

Региональное УМЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве районов Вологодской области в ближайшие выходные. Так, 30 ноября в районах ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, местами гололёд, порывы ветра да 16 м/с, на дорогах гололедица.

«1 декабря 2019 года ночью небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, днём в восточных районах местами сильный снег. На дорогах области гололедица, местами снежный накат, в восточных районах местами снежные заносы», — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Ведомство также напоминает о необходимости быть внимательными и осторожными.

Тэги: синоптики, непогода, гололед

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