Ярмарка, спектакль для детей, мастер-классы: 30 ноября в Вологде пройдут "Гражданские выходные"

"Городской гражданский выходной" в эту субботу, 30 ноября, проведет социально-информационный центр "Добрая Вологда". С 10 до 14 часов на Советском проспекте,35а пройдет более двадцати разных мероприятий, организованных некоммерческими организациями города.

Новогодняя ярмарка, мастер-классы, экскурсии, экобарахолка, обмен домашними растениями урок по оказанию первой медицинской помощи и другие активности будут благотворительными. Собранные на них средства пойдут в общество защиты животных "Велес". Кроме того, школа-студия драматического искусства "Чайка" покажет спектакль "Муха-Цокотуха", собранные с его зрителей деньги направят в фонд "Хорошие люди" на оказание помощи тяжело больным вологжанам.

Городские гражданские выходные проводятся в рамках проекта "Социально-информационный центр "Добрая Вологда", который реализуется некоммерческой организацией "Фонд поддержки гражданских инициатив" на средства гранта.

Возрастных ограничений нет. Подробное расписание мероприятий в группе организаторов в соцсети.